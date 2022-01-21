 

В Узбекистане решили повысить зарплаты учителям русского языка

21.01.2022, 17:18, Новости дня
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Власти Узбекистана решили повысить зарплаты учителям русского языка, эта мера затронет только нерусскоязычные образовательные учреждения, сообщают СМИ.

Учителя, работающие в нерусскоязычных школах с сертификатом, признанным на международном уровне от C1 и выше, будут получать повышенную заработную плату, пишет «Sputnik Узбекистан» в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение приняло правительство Узбекистана. Такие педагоги начнут получать половину ежемесячного оклада с 1 февраля 2022 года.

На улучшение преподавания языков специальному фонду из бюджета страны выделено 15 млрд сумов. С 1 марта планируется вести курсы повышения квалификации для преподавателей. К следующему учебному году власти намерены выпустить и передать школам современные учебники на иностранных языках.



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