В Узбекистане решили повысить зарплаты учителям русского языка

Власти Узбекистана решили повысить зарплаты учителям русского языка, эта мера затронет только нерусскоязычные образовательные учреждения, сообщают СМИ.

Учителя, работающие в нерусскоязычных школах с сертификатом, признанным на международном уровне от C1 и выше, будут получать повышенную заработную плату, пишет «Sputnik Узбекистан» в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение приняло правительство Узбекистана. Такие педагоги начнут получать половину ежемесячного оклада с 1 февраля 2022 года.

На улучшение преподавания языков специальному фонду из бюджета страны выделено 15 млрд сумов. С 1 марта планируется вести курсы повышения квалификации для преподавателей. К следующему учебному году власти намерены выпустить и передать школам современные учебники на иностранных языках.