Российский депутат Евгений Попов возглавил группу по связям с Радой

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21.01.2022, 17:18, Новости дня
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В Госдуме сформирована группа по связям с Верховной Радой Украины, ее возглавил депутат Евгений Попов.

Об этом бывший телеведущий сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с коллегами сформировали депутатские группы по связям с зарубежными парламентами. У каждой группы свой координатор. <…> Я – координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», – написал он.

Также в состав группы вошли представитель «Единой России» Дмитрий Белик и заместитель председателя фракции ЛДПР Алексей Диденко.

Ранее Евгений Попов работал ведущим программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Служба безопасности Украины включала его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

В октябре 2019 года Евгений Попов выгнал с телепередачи украинского политолога Вадима Трюхана, об этом сообщила коллега журналиста российская телеведущая Ольга Скабеева.

Скабеева назвала эксперта «ходячей и говорящей иллюстрацией бардака, в котором вынужден существовать братский народ», имея в виду Украину.



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