«Молдовагаз» погасил текущую задолженность перед «Газпромом» в размере $34 млн

…за январские поставки газа.

Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед «Газпромом» в размере 34 млн долларов за поставки газа в первой половине января. Об этом сообщает пресс-служба молдавской компании.

«АО «Молдовагаз» полностью перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года. <…> Это последний транш из $63 млн, которые должны были быть оплачены за этот период.

«Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 млн леев компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании »Энергоком"», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за нехватки денег на оплату газа, предоставляемого Россией. Решение приняли после того, как «Молдовагаз» получил уведомление от «Газпрома» о прекращении поставок газа в страну с 21 января в случае неуплаты долгов за уже потребленный газ. Режим ЧП предполагает «рационализированное» потребление энергии в стране.

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В октябре в Молдове уже вводили режим ЧП из-за прекращения поставок газа. 29 октября российская и молдавская стороны договорились о поставках газа. Условием для их продолжения была выплата Молдовой долга — в «Газпроме» говорили, что он составляет более 700 млн долларов.

До этого российско-молдавские переговоры по поставкам газа были безрезультатными. По данным СМИ, тогда РФ предложила Молдове скидку размером 25%, но представители последней настаивали на 50%, ссылаясь на нехватку средств. После этого «Газпром» также пригрозил остановить поставки газа в Молдову.

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