 

Cummins и Isuzu Motors вместе создадут прототип электрического грузовика

21.01.2022, 17:03, Новости дня
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Компании Cummins и Isuzu Motors сообщили о заключении соглашения, предусматривающего активизацию их партнерской деятельности.

Известно, что в рамках реализации плана, предусматривающего взаимодействие указанных брендов, будет осуществляться деятельность по созданию прототипа грузового автомобиля. В данном случае речь идет о транспортном средстве грузового сегмента так называемой средней категории. Подразумеваются возможности совместной разработки упомянутых компаний по части грузоподъемности. Также в настоящее время известно, что данное транспортное средство будет предназначаться для автомобильного рынка Северной Америки.

Отдельно следует отметить, что грузовой автомобиль, который увидит свет в результате совместных усилий двух брендов, будет оснащаться полностью электрической силовой установкой.

Этот грузовик представляет собой первое решение с нулевым уровнем выбросов, созданное при содействии Isuzu Cummins Powertrain Partnership.

Cummins интегрирует Cummins PowerDrive 6000 в грузовик Isuzu F-серии и уже в нынешнем году будет тестировать это транспортное средство в основных автопарках Северной Америки.

Семейство Cummins PowerDrive было создано в результате приобретения Efficient Drivetrains в 2018 году. Данное семейство представляет собой своего рода решение для подключаемых гибридных силовых агрегатов.

После успешной демонстрации и первого этапа тестирования Isuzu изучит возможности коммерциализации аккумуляторных электрических грузовиков средней грузоподъемности с системами Cummins в Северной Америке.

Стоит отметить, что с учетом указанного выше обстоятельства можно говорить о неопределенности будущего совместной разработки. Решение о запуске процесса массового производства новинки или отказе от него будет принято только по итогам проведения дорожных испытаний.



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