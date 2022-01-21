Адель в слезах сообщила о вынужденной отмене своих концертов

Накануне долгожданной серии концертов Weekends With Adele, первый из которых должен был состоятся сегодня, 21 января, в театре The Colosseum в Лас-Вегасе, певица Адель неожиданно заявила об отмене шоу. Певица зависала видеообращение к фанатам и опубликовала его в своем аккаунте в Instagram. Одна из причин, по которой концерты не состояться, – это коронавирус, которым заразились музыканты коллектива певицы. При этом артистка не смогла сдержать чувств и расплакалась.

Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы сделали абсолютно все возможное, чтобы успеть, и сделать его достаточно хорошим для вас, но задержки доставки техники и ковид все разрушили. Половина моей команды слегла с ковидом. Закончить (подготовку) шоу невозможно, – сказала Адель, и добавила, – Я не могу вам дать то, что у меня есть сейчас. Я хотела, чтобы все было идеально. Я просто выпотрошена, и у меня нет сил. Мне жаль, что я говорю вам об этом в последнюю минуту. Мы не спали уже больше 30 часов, пытаясь сделать то, что в наших силах. Но у нас закончилось время. Я расстроена, и мне очень неловко.

К посту Адель добавила, что даты переноса концертов сообщит позже.

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Публикация от Adele (@adele)

Поклонники, некоторые из которых потратили до 30 тысяч долларов на билеты, перелет и номера в отелях, чтобы попасть на первый за долгое время концерт певицы, выразили свое негодование в комментариях под постом.

Вам должно быть стыдно! Раньше я любил тебя, Адель… Но теперь ты мне даже не нравишься. Я надеюсь, что другие чувствуют то же самое.

Я собирался на ваш концерт завтра, и теперь я не могу отменить свой отель! Вы знали заранее! Так безответственно с вашей стороны отменять концерт за день. Стоило уведомить минимум за неделю. Отвратительно!

Но многие отнеслись к ситуации с пониманием и поддержали любимую певицу:

Хорошо, что вы честны и открыты. Я уверен, что шоу стоит дополнительного ожидания.

Это жизнь. Кругом тяжелые времена. Не волнуйтесь.

Напомним, что осенью 2021 года Адель выпустила свой третий студийный альбом “30”, первый за шесть лет. В сети появилось уже два видео на композиции с нового альбома, оператором одного из них на песню “Oh My God”стал российский оператор Роман Васьянов.

За прошедшие годы в жизни певицы произошли кардинальные изменения. И в преддверии выхода новой пластинки, получившая, как и прежние, название по ее возрасту, в котором певица работала над ним, Адель дала большое интервью. Певица впервые прокомментировала свой развод с Саймоном Конекки, а также рассказала о новом романе со спортивным агентом Ричем Полом. Кроме того, 33-летняя звезда рассказала, как и почему так сильно изменилась внешне, похудев на 45 килограммов.