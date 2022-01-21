Мнение: О шокирующей цене «предательства» Ельцина и Горбачева

Вот уже 30 лет, как миллионы россиян живут не просто в «другой стране» — в другой реальности. Странный «антагонистичный симбиоз» двух персонажей, обозначенных в заголовке, привёл к последствиям катастрофическим. И вот теперь поставлена точка. Цена их противостояния обозначилась выпукло, понятно и… беспощадно.

В первую очередь – по отношению к…

Но сначала пусть своё слово скажут цифры.

Оказывается, под нынешнее Рождество случилось настоящее Чудо. #Россия в основном преодолела последствия «крупнейшей геополитической катастрофы XX века». Самая уязвимая её часть, отечественная #промышленность, в основном компенсировала колоссальный спад, вызванный «предательскими» реформами последнего советского генсека Михаила Горбачева и первого российского президента Бориса Ельцина.

Вот что пишет экономист Яков Миркин в РГ.

«самое большое чудо – это то, как мы после 30 лет вернулись примерно на тот же уровень промышленного производства, что и в 1990 году. В 2020 г. индекс промпроизводства в России составил 93-94% от уровня 1990 года. В 2021 году приблизился к 100%. Индекс добычи полезных ископаемых – около 120%, индекс обрабатывающих производств – 77-80% (Росстат). Рост – невелик, падение – глубоко, хотя в 1990-х провалы были гораздо глубже: тогда от всего советского промышленного производства оставалось не более половины, если судить по физическим объёмам.

Динамику экономики часто измеряют по потреблению электроэнергии. В 1990 году потреблено 1073 млрд квт-ч электроэнергии, в 2020 г. – 1085 млрд квт-ч (Росстат). При всех новшествах в энергопотреблении это говорит о сопоставимых размерах экономик – «тогда» и «сейчас».

Но всё-таки, давайте разбираться конкретнее – где потери производства, а где его прибытки? Добыча нефти в 1990 г.– 516 млн тонн, в 2020 г. – 513 млн тонн. ОК, восстановились после провала «лихих 90-х». Природный газ в 1990 г. – 641 млрд куб. м., в 2020 г. – 694 млрд куб. м., есть рост. В 1990 г. добыто 395 млн тонн угля, в 2020 г. – 398 млн тонн. По меньшей мере, не сократились. В 1990 г. в России извлекли на свет 73 млн тонн торфа, в 2020 г. – 1,5 млн тонн. Торф жестоко упал в 1990-х и больше не поднялся.

Так что мы более – менее успокоены по части добычи сырья. Мы согласились внутренне, что мы – «великая сырьевая держава», и в общем-то неплохо на этом зарабатываем, поставляя массу сырья экономикам #ЕС и Китая. Вряд ли стоит ждать великого роста добычи, не бесконечны же наши недра. Но вот вопрос — как обстоят дела в отраслях «более высокого передела»? Речь не о космосе, не об атомной энергетике и не о промышленности вооружений – там удаётся быть на уровне, хотя уже и без технологических высот, а о вещах, гораздо более приземлённых.

Чугуна в России в 1990 г. выплавлено 59,4 млн тонн, в 2020 г. – 52 млн тонн. Стали – 89,6 млн тонн и 73,7 млн тонн соответственно. Цемента – 83 млн тонн и 56,2 млн тонн. И где тут строительный бум? (А.Н.) Стальных труб выпущено 11,9 млн тонн против 10,8 млн тонн. Готовый прокат чёрных металлов в 1990 г. – 63,7 млн тонн, в 2020 г. – 61,7 млн тонн. По этим данным можно сказать, мы живём почти в 1990 году, или чуть хуже. Но, может быть, столько конструкционных материалов уже не нужно, нет рыночного спроса?

Тогда на что он есть? Производство металлорежущих станков в 1990 г. – 74,2 тыс. шт., в 2020 г. – 5,1 тыс. шт. Деревообрабатывающие станки – 25,4 тыс. шт. против 5,4 тыс. шт. Кузнечно-прессовые машины — 27,3 тыс. шт. и 3,6 тыс. шт соответственно. Сколько бы мы ни говорили, что советское производство было неэффективным, что его нужно было глубоко менять, что выпускалась продукция с безмерно длинными сроками обновления, всё случившееся не может быть названо — при таких масштабах деиндустриализации – иначе, нежели катастрофа. Не говоря уже о том, что 5-6% «тогдашних» станков отправлялись на экспорт, и это не пропаганда, а факт. Как же кипела жизнь на «Красном пролетарии», каким произведением человеческого искусства был этот станкостроительный завод! И вот его нет – и никогда не будет.

Паровых турбин в 1990 г. выпустили на 9,2 млн квт, в 2020 г. – на 5,4 млн квт. Турбины газовые, 1990 г. – 2,7 млн квт, 2020 г. – 0,6 млн квт. Без турбин особо не проживёшь, факт. Краны мостовые электрические, в 1990 г. – 2,9 тыс. штук, в 2020 г. – 1,6 тыс. шт. Катимся по-прежнему по наклонной плоскости. Экскаваторов в 1990 г. произведено 23,1 тыс. штук, в 2020 г. – 2,8 тыс. шт. С бульдозерами беда, в 1990 г. – 14,1 тыс. шт, в 2020 г. – 850 шт. Не тысяч, просто штук! Если посмотреть на стройки — всюду засилье импорта (А.Н.). А сельскохозяйственное машиностроение? Зерноуборочные комбайны в 1990 г. – 65,7 тыс., в 2020 г. – 5,4 тыс. Сеялки, в 1990 г. – 51,1 тыс., в 2020 г. – 12 тыс. Впрочем, площадь посевных угодий тоже сократилась — около 80 млн га в 2020 году против почти 120 млн га в 1990-м… (А.Н.)

С другой стороны, идёт урбанизация. И вот… (А.Н.) Произведено автобусов в 1990 г. — 51,9 тыс., в 2020 г. – 34,8 тыс. шт. Может быть, с грузовыми автомобилями лучше? В 1990 г. – 665 тыс., в 2020 г. – 143 тыс. штук. У нас что, дорог и грузов стало меньше?

А вот святая святых – легковые авто. В 1990 г. их произведено 1,1 млн, в 2020 г. – 1,26 млн. Ну, наконец-то, подъём! Лифты в 1990 г. – 15,4 тыс. шт, в 2020 г. – 31,4 тыс. шт. Едем вверх! Грузовые вагоны? В 1990 г. 25,1 тыс. шт., в 2020 году – 57,1 тыс.! Да, Россия ещё и великая транзитная держава, спасибо Китаю (А.Н.) Магистральные электровозы в 1990 г. – 206 штук, в 2020 г. – 341 штука. Зелёный свет, друзья! В этом месте можно облегченно выдохнуть, но потом всё-таки спросить себя – что же у нас за 30 лет так и не выправилось в экономических моделях и в головах?»

Между прочим, речь в колонке известного экономиста идёт о промышленных технологиях, существующих чуть ли не с позапрошлого века. По высокотехнологичному сектору статистику лучше не смотреть — разруха! И отсталость уже навсегда…

Впрочем, тут возникают вопросы уже не к Горбачеву и Ельцину. Всё познаётся в сравнении. Нелишне вспомнить, что уровень 1913 года был достигнут народным хозяйством уже к концу 1920-х, а уровень 1940 года, после всех разрушений Великой Отечественной, был перекрыт ещё при жизни Иосифа Сталина. Почему-то нынешние охотно копируют его стиль «диктатора» и «тирана», вплоть до попыток возрождения ГУЛАГа и привлечения заключённых на стройки, а вот брать пример с его хозяйственных навыков совсем не спешат. Может, просто не могут в силу как умственных способностей, так и человеческих качеств?

Вопрос риторический. А вот и другие…

Первый из них — что, а главное — как делать дальше? Кто, как и за счёт каких денег проведёт новую индустриализацию России, где найдёт золотую середину между собственным производством и дешёвым импортом? Да и существует ли хотя бы «общественный запрос» на такие поиски? Или сидеть на попе ровно «на трубе» — и есть идеал современных россиян, воплощение сказки о щучьем велении?

Тогда какие могут быть вопросы к Владимиру Путину?

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