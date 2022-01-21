Блинкен подтвердил, что США на следующей неделе передадут России свои “опасения и идеи” в письменной форме

“Это не были переговоры – искренний обмен опасениями и идеями, и я передал министру Лаврову, что есть определенные принципы, которые США и их союзники будут защищать. Среди них тот, что в идее препятствовать украинскому народу выбирать свой собственный путь нечего обсуждать (no space to trade). Нечего”, – сказал Блинкен.

По его словам, перед Россией по-прежнему остаются два пути – дипломатии или эскалации агрессии, и США и их европейские союзники готовы к любому выбору РФ, и остаются на стороне Украины.

“Я верю, что министр Лавров сейчас лучше понимает нашу позицию, и наоборот”, – сказал Блинкен.

По его словам, теперь он вернется в Вашингтон для консультаций с президентом Джо Байденом и командой по нацбезопасности, а также членами конгресса, и затем с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.

“Основываясь на сегодняшних переговорах, мы с министром Лавровом договорились о важности продолжения дипломатического процесса. Я сказал ему, что после консультаций, которые будут в ближайшие дни с союзниками и партнерами, мы ожидаем, что мы сможем поделиться с Россией нашими опасениями и идеями более детально в письменном виде на следующей неделе”, – сказал Блинкен.

Он добавил, что стороны согласились продолжить переговоры после этого.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о “гарантиях безопасности”. Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

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