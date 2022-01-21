Захарова задалась вопросом, кто выдал диплом главе МИД Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний главы МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине с иронией задалась вопросом, кто выдал министру диплом.

«Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, сообщила сегодня, что Украина пережила немало вторжений – «от монголов до татар», – написала Захарова в Telegram.

В этой связи она задала британскому министру «три вопроса от российских коллег». «1.Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?», – задалась вопросом она.

Также она спросила, какое учебное заведение выдало Трасс диплом.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc предупредила, что Москва окажется втянутой в конфликт, аналогичный советской военной операции в Афганистане, если «вторгнется» на Украину.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.