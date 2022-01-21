 

Блинкен: РФ стоит перед выбором – переговоры или конфликт

21.01.2022, 16:34, Новости дня
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Россия стоит перед выбором – переговоры или конфликт, Вашингтон готов к обоим вариантам, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

«Это выбор, перед которым РФ стоит сейчас. Вы можете выбрать путь дипломатии, которой ведет к миру и безопасности. Или путь, которой приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению», – передает его слова РИА «Новости».

«США и наши союзники и партнеры в Европе готовы к любому варианту», – отметил Блинкен.

Ранее Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме.

Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».



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