МИД Киргизии вручил ноту Казахстану в связи с избиением киргизстанца

МИД Киргизии вручил ноту Казахстану в связи с информацией об избиении киргизстанца Чолпонбая Сыдыкова казахскими силовиками, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи была вручена Нота касательно гражданина Кыргызской Республики Сыдыкова Ч.Ш., в которой выражена обеспокоенность кыргызской стороны действиями отдельных сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан по применению неправомерных действий в отношении указанного гражданина, повлекших за собой тяжкий вред здоровью», – передает РИА «Новости» сообщение представителя пресс-службы.

При этом в МИД добавили, что было «обращено внимание на необходимость проведения тщательного и объективного расследования с выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента и привлечением к ответственности всех виновных должностных лиц и выплаты компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью Ч.Сыдыкова».

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.