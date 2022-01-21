 

Блинкен анонсировал консультации с Байденом после встречи с Лавровым

21.01.2022, 16:33, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие дни проведет консультации по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым с президентом США Джо Байденом, конгрессом и союзниками.

«Я днем вернусь в Вашингтон и проведу консультации с президентом Байденом, всей нашей командой по национальной безопасности, также с членами конгресса и, что важно, с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни», – сообщил Блинкен на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Блинкен также изложил Лаврову ряд идей по безопасности и что американская сторона настаивает на принципе взаимности. «Я изложил несколько идей, чтобы снизить напряженность и усилить безопасность, которые мы выработали в ходе консультаций с нашими партнерами и союзниками. Мы верим, что можем найти общую позицию, опять же на основе принципа взаимности», – отметил он.

Он добавил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности

Он добавил, что «в вопросе озабоченности в сфере безопасности, которые РФ поднимала в последние недели, США и европейские союзники страны и партнеры готовы работать над возможными способами их разрешения в духе взаимности, что означает, что и РФ должна отреагировать на их озабоченности.

Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».



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