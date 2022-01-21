Минтранс предложил оснастить самолеты пластиковыми наручниками

В министерстве транспорта РФ выдвинули предложение оснастить самолеты пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предложено дать право членам экипажа и сотрудникам службы авиабезопасности применять данные спецсредства для сдерживания дебоширов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства.

Соответствующий законопроект разработан министерством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В качестве таких средств (сдерживания дебоширов – прим. ВЗГЛЯД) предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен», – говорится в проекте постановления правительства России.

Ранее сообщалось, что в конце декабря пассажиры рейса U660 авиакомпании «Уральские авиалинии» не смогли вовремя вылететь из Пулкова в московский Домодедово из-за дебошира на борту.

Участницей одного из последних инцидентов на борту самолета, следовавшего в Россию, стала российская балерина Анастасия Волочкова.

На борту самолета, следующем рейсом из Мальдивской Республики в Москву, Волочкова устроила скандал. Она на протяжении шести часов спорила с бортпроводниками, потому что не хотела надевать маску. В итоге ее вывели в сопровождении полиции. Сама экс-прима балета считает, что бортпроводники специально спровоцировали конфликт. В своем Instagram артистка сообщила, что намерена подавать в суд на стюарда, с которым у нее начался конфликт.