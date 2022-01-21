«Яндекс.Навигатор» будет передавать ГИБДД данные о нарушении скоростного режима

Транснациональная компания «Яндекс» и ГИБДД подписали партнёрское соглашение о передаче данных пользователей приложения «Яндекс.Навигатор».

По словам представителей госавтоинспекции, мера поможет предотвратить многочисленные нарушения скоростного режима и позволит уменьшить количество средств фиксации нарушений ПДД.

– Благодаря такому партнёрству нам удастся полностью искоренить имеющуюся коррупционную составляющую при вынесении решений о штрафах, а также разные технические сбои. Вдумайтесь, в Нижегородской области у нас камера три года штрафовала стоящие на стоянке автомобили. Также мы убираем с рынка всякие частные структуры. Все средства будут идти напрямую государству, – заявил начальник ГИБДД по связям с общественностью Кирилл Малинин.

В ведомстве добавили, что доходы казны после использования водителями приложения вырастут в десятки раз, ведь уведомления о нарушениях в центры управления дорожным движением будут подаваться даже после кратковременного превышения положенной скорости. В будущем ГИБДД планирует обратиться в правительство и к депутатам Госдумы с просьбой ввести обязательную установку приложения «Яндекс.Навигатор» на все транспортные средства.

Положительно к сотрудничеству «Яндекса» и ГИБДД отнеслись и страховщики. Рост фиксируемого количества нарушений позволит им существенно увеличить коэффициенты для полиса ОСАГО.

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