Госдеп США опубликовал примеры российской «дезинформации» по ситуации в Украине

Госдепартамент США опубликовал примеры российской «дезинформации и пропаганды» по ситуации в Украине и украинским властям. Перечень приводится на сайте ведомства.

«Такие меры направлены на то, чтобы заставить западные страны поверить в то, что поведение Украины может спровоцировать глобальный конфликт, и убедить жителей РФ в необходимости российских военных действий в Украине», — утверждают в Госдепе. Каждое утверждение и примеры «дезинформации», приписываемые России, американское ведомство сопроводило своим комментарием:

Утверждение: «Украина и украинские чиновники являются агрессором в российско-украинских отношениях». Версия Госдепа: «Ложные заявления режима Путина обвиняют жертву, Украину, в российской агрессии. РФ вторглась на Украину в 2014 году, оккупировала Крым, контролирует вооруженные силы на Донбассе и в настоящее время сосредоточила более 100 тысяч военных на границе с Украиной, в то время как президент Путин угрожает «ответными военно-техническими» мерами, если его требования не будут выполнены».

Утверждение: «Запад подталкивает Украину к конфликту». Версия Госдепа: «Москва спровоцировала нынешний кризис, разместив более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, при этом никаких военных действий на украинской стороне границы не проводилось».

Утверждение: «Развертывание Россией боевых сил — это просто передислокация войск на ее собственной территории». Версия Госдепа: «Развертывание более 100 000 российских военнослужащих, включая закаленные в боях боевые силы и наступательные вооружения без правдоподобного и безобидного объяснения, к границам страны, в которую РФ ранее вторглась и до сих пор оккупирует местами, — это не просто ротация войск».

Утверждение: «США планировали химические атаки на Донбассе». Версия Госдепа: «Соединенные Штаты и РФ являются участниками Конвенции по химическому оружию. В соответствии со своими обязательствами по этому международному соглашению Соединенные Штаты не применяют химическое оружие».

Утверждение: «Россия защищает этнических русских в Украине». Версия Госдепа: «Нет достоверных сообщений об угрозах со стороны украинского правительства этническим русским или русскоязычным».

Утверждение: «НАТО замышляло заговор против РФ после окончания холодной войны, окружило Россию войсками, нарушило предполагаемые обещания не расширяться и угрожало безопасности РФ перспективой членства Украины в Североатлантическом союзе». Версия Госдепа: «НАТО является оборонительным союзом, целью которого является защита своих государств-членов. <…> НАТО не окружает Россию — сухопутная граница РФ имеет протяженность чуть более 20 000 километров. <…> НАТО никогда не обещало не принимать новых членов. Расширение НАТО не направлено против России».

Утверждение: «Запад избегает дипломатии и сразу переходит к таким мерам, как санкции». Версия Госдепа: «Соединенные Штаты и наши партнеры ведут интенсивную дипломатию для разрешения этого кризиса, в том числе напрямую с российским правительством».

Госдепартамент США также опубликовал отдельный доклад о российском телеканале RT и агентстве Sputnik. «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ», — заявили в ведомстве. По мнению Госдепа, RT и Sputnik — «критически важные элементы в российской экосистеме дезинформации и пропаганды».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграме прокомментировала заявление Госдепа и выразила мнение, что в нем «есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецоперация «Дипломатия»

Как замминистра Рябков на переговорной неделе рубль обвалил

Накануне президент США Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что США готовят против РФ серьезные санкции в случае нападения на Украину. По его словам, российские банки не смогут проводить операции с долларами. При этом Байден выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин все еще не хочет полноценной войны.

—