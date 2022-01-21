 

“Требую алименты”: Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга Дмитрия Клеймана

21.01.2022, 16:20, Разное
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Победительница шоу «Фабрика звезд» и поп-певица Виктория Дайнеко обратилась в суд с исковым заявлением. Женщина требует, чтобы ее экс-супруг, ударник Дмитрий Клейман, выплатил алименты на их общего ребенка. Также Дайнеко хочет определить официальное место жительства дочери Лидии. Давайте узнаем некоторые подробности.

О разводе и алиментах

Пара рассталась в 2017 году со скандалом, через непродолжительное время Дмитрий женился повторно, а недавно в его новой семье появился ребенок. Возможно, именно это и стало катализатором и заставило Дайнеко, не занимающуюся вопросом алиментов уже четыре года, наконец обратиться в суд.

Лидии сейчас шесть лет, отец, по словам Виктории, практически не уделяет ей внимания, не интересуется дочерью и лишь время от времени присылает на ее воспитание скромные суммы, порядка 10 тысяч рублей.

Виктория решила положить этому конец и получить официальные алименты на установленную судом сумму, потому и подала иск. Она уверена, что барабанщик, который сейчас ведет активную гастрольную деятельность, явно способен перечислять Лидии суммы, гораздо большие, чем 10 тысяч.

Первая встреча сторон назначена на 10 февраля. И за несколько дней до праздника всех влюбленных бывшие супруги будут решать наболевший вопрос, связанный с алиментами.



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