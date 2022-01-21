Трикотаж в рубчик, платье-комбинация? Главное – цвет: эти сочетания помогут вам выглядеть дорого в 2022 году

О классических сочетаниях цветов знают многие: красное с черным, белое с черным и др. А можно ли выглядеть шикарно практически в любой цветовой гамме? Что думают по этому поводу эксперты в области моды и стиля? Сложность для обычного человека заключается в том, что не всегда знаешь, какие цвета сочетаются между собой, а какие – нет. Пусть вас это не пугает. Мы вам подскажем, какие сочетания будут в моде в 2022 году и позволят вам выглядеть стильно и дорого.

Красный и коричневый

Предлагаем вам обратить внимание этот наряд, который позволит вам выглядеть шикарно и стильно в любой обстановке.

Туника красного цвета отлично сочетается с прозрачной оригинальной юбкой коричневого цвета. А может, это будет юбка-брюки? Решать только вам!

Темно-синий и лимонно-желтый

Платье макси темно-синего цвета неплохо сочетается с маленькой сумочкой черного цвета. Трикотаж в рубчик всегда вызывает повышенное внимание многих женщин. А что, если сделать данный образ немного интереснее и необычнее? А всего-то и надо, что добавить сумочку ярко-желтого или лимонного цвета. Не бойтесь быть в центре внимания!

Синий и коричневый

Даже самый повседневный наряд можно сделать ярким и эффектным. Обыкновенные джинсы и свитер в синих оттенках можно разнообразить с помощью объемной сумки коричневого цвета. Как вам такое сочетание? Вы также можете надеть синий джемпер и коричневые брюки. Смотреться будет просто великолепно!

Сиреневый и зеленый

Скажете, что весьма неожиданно? А почему бы нет? Ярко-зеленый шарф и сиреневый джемпер или кофточка – интересное решение. А смотрится просто великолепно! Добавьте аксессуары: темные очки и небольшую сумочку. Надеемся, что такой вариант вам также понравится.

Розовый и синий

Все неожиданнее и неожиданнее? Зато ярко, эффектно и стильно! Обтягивающее розовое платье и высокие сапоги на шпильке синего цвета позволят вам блистать в любой компании. Также вы можете предпочесть платье-комбинацию.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Оранжевый и зеленый

Далеко не многие женщины выбирают оранжевый цвет в одежде. Совершенно зря! Ведь он способен не только раскрасить даже самые обычные будни, но и в праздники быть одним из главных фаворитов. Предлагаем попробовать такое сочетание в женской одежде: оранжевый и зеленый.

Обратите внимание, как великолепно смотрится на модели оранжевое пальто-плащ и обтягивающие зеленые брюки. Возможно, вам уже захотелось приобрести вещи оранжевого цвета?

Зеленый и черный

И снова возвращаемся к зеленому цвету. С черным он просто великолепен!

Сиреневый и белый

А вот еще один наряд для создания эффектного и яркого образа. Придумывайте свои цветовые сочетания и не бойтесь быть в центре внимания!