 

Блинкен: Мы выразились ясно. Если любые российские войска пересекут границу Украины, реакция на вторжение будет быстрой и мощной

21.01.2022, 15:58, Новости дня
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“Сегодняшняя дискуссия с министром Лавровым была откровенной и содержательной. Я передал позицию США и наших европейских союзников, что мы твердо стоим с Украиной и поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Мы выразились ясно: Если какие-либо российские военные силы пересекут границу Украины, это новое вторжение встретит быструю, мощную объединенную реакцию от США, их партнеров и союзников”, – сказал Блинкен. 

Он отметил, что эта встреча стала продолжением дискуссий с Россией прошлой недели по стратегической стабильности и кризису в Украине.

“Наша цель – определить, готова ли РФ идти по дипломатическому пути, деэскалировать ситуацию в Украине и в конечном счете разрешить наши противоречия с помощью дипломатии и диалога”, – сказал Блинкен. 

Глава Госдепа подчеркнул, что другие методы агрессивного продвижения интересов РФ, помимо непосредственно военных действий, включающие, в частности, кибератаки, также встретят решительный отпор. 

По словам Блинкена, он передал Лаврову, что переговоры должны проходить на принципах взаимности, что означает, что Россия также должна серьезно воспринять обеспокоенность США и европейских стран. В частности, глава Госдепа напрямую выразил Лаврову беспокойство по поводу конкретных проблем, вызванных российскими действиями – не только в Украине, но в целом в Европе и в мире.

Новость дополняется…

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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