“Это реальная победа”, “Какие ноги!” Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год

“Это платье весной прошлого года повесила перед глазами и сказала: “Ты должна в него влезть, и не просто влезть, а выглядеть в нем эстетично. Сегодня вечером платье бросилось мне в глаза”, – написала 47-летняя Мозговая.

“Главное, чтобы вам нравилось”, – отреагировали фолловеры.

“Какие ноги!” – восхитились подписчики.

“Это реальная победа”, – написали пользователи сети.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2046262868875473

Контекст:

О своем желании похудеть Мозговая сообщила в январе 2021 года. Тогда она ставила цель сбросить 15 кг.

В августе Мозговая сообщила, что избавилась от 20 кг и весит 66 кг. “В зал я не хожу. Правильное питание и минимальные физические нагрузки дома. Вот и все”, – написала тогда продюсер. В январе 2022 года Мозговая призналась, что скинула еще 2 кг.

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