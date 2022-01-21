 

Вакцинация против COVID-19 не снижает фертильность — ни у мужчин, ни у женщин

21.01.2022, 15:56, Разное
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Ученые из Бостонского университета (США) не обнаружили связи между вакцинацией против коронавируса и оплодотворяемостью (вероятностью зачатия в течение менструального цикла) у партнеров женского или мужского пола, получивших Pfizer-BioNTech, Moderna или вакцины Johnson & Johnson.

Напротив, результаты показывают, что именно инфекция COVID-19 среди мужчин может временно снизить фертильность. Этого результата можно было бы избежать с помощью своевременной вакцинации, подчеркивают ученые.  

«Многие люди репродуктивного возраста назвали опасения по поводу фертильности причиной отказа от вакцинации. Наше исследование впервые показывает, что вакцинация против COVID-19 у любого из партнеров не связана с фертильностью среди пар, пытающихся зачать ребенка естественным способом», — рассказала ведущий автор исследования Амелия Весселинк.

Весселинк и ее коллеги проанализировали данные более двух тысяч мужчин и женщин, проживающих в США и Канаде. Участники предоставили социально-демографические данные, а также информацию об образе жизни, медицинских факторах и характеристиках своих партнеров с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года.

Исследователи рассчитали вероятность зачатия за менструальный цикл, используя даты последнего менструального цикла, его типичную продолжительность и статус беременности. Показатели фертильности среди участников женского пола, получивших хотя бы одну дозу вакцины, были фактически идентичны таковым у невакцинированных участников женского пола.

Оплодотворяемость также была одинаковой для партнеров-мужчин, получивших хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, по сравнению с невакцинированными участниками-мужчинами. Хотя сама инфекция COVID-19 не была сильно связана с фертильностью, у мужчин с положительным результатом на COVID в течение 60 дней была снижена фертильность по сравнению со здоровыми мужчинами. Эти данные подтверждают предыдущие исследования, которые связывали заражение COVID-19 у мужчин с плохим качеством спермы и другими нарушениями репродуктивной функции, сообщают ученые. 

Новые данные также помогают развеять опасения по поводу вакцин против COVID-19 и фертильности, возникшие из-за сообщений о женщинах, испытывающих изменения менструального цикла после вакцинации, подчеркивают ученые. 



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