 

Прокуратура Украины обжаловала решение суда не арестовывать Порошенко

21.01.2022, 15:52, Новости дня
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Офис генпрокурора Украины обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который не арестовал Порошенко, отпустив его под личное обязательство, сообщили в пресс-службе ведомства.

«21 января 2022 года офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата – пятого президента Украины – в виде личного обязательства», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.

Прокуроры настаивают на аресте с возможность внесения залога в размере 35,7 млн долларов.

Напомним, политик подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.



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