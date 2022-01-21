 

Генерал МВД: Смерть при чистке оружия – частый случай

21.01.2022, 15:52, Новости дня
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Оружие – инструмент повышенной опасности, и факты несчастных случаев при обращении с ним достаточно часты, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя ситуацию в Подольске, где полковник полиции при чистке оружия случайно выстрелил в голову супруге.

В подмосковном Подольске начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД РФ во время чистки травматического пистолета случайно выстрелил супруге в голову. Сообщается, что женщина также работает в полиции. Проводится доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

«Оружие – инструмент повышенной опасности. И факты несчастных случаев при обращении с оружием достаточно часты. Происходят они в основном по двум причинам: слабое знание технической части и потеря бдительности и внимательности. Дело в том, что иногда люди успокаиваются и перестают рассматривать оружие как опасность. В любом случае, это несчастье, и от него, к сожалению, не застрахованы даже самые опытные офицеры», – говорит Ворожцов.

По словам генерала-майора МВД, данный случай не говорит о том, что у человека недостаточный навык мастерства по обращению с оружием. Он объясняет, что данные ситуации происходят когда владелец оружия забывает о том, что в магазине патроны. А после чистки производится контрольный спуск, который, нередко, заканчивается именно так, как в Подольске.

«Вариантов уменьшить число подобных случаев – два: изучать матчасть и постоянно быть внимательным при обращении с оружием. Другого ничего не придумаешь, этой проблеме уже столько же лет, сколько существует огнестрельное оружие», – считает Ворожцов.

Собеседник уверяет, что подобные случаи никак не сказываются на имидже полиции, поскольку все прекрасно понимают, что это просто случайное стечение обстоятельств.



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