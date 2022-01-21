Скандалы: «Газпром» заворачивает вентиль

Поставки российского газа за рубеж рухнули на 40 процентов

Поставки российского газа в Европу продолжают снижаться двузначными темпами на фоне напряженности вокруг Украины и конфликта с Западом. Несмотря на пик отопительного сезона, за первую половину января «Газпром» экспортировал на внешние рынки лишь 5,4 млрд кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику монополии. По сравнению с тем же периодом 2021 года объем поставок сократился на 41%.

Газопровод «Ямал-Европа», соединяющий потребителей в Германии с западносибирскими месторождениями через Польшу и Белоруссию, продолжает работать в реверсном режиме уже месяц.

«Газпром» прекратил прокачку газа в Европу по трубе мощностью 32,9 млрд кубометров в год 21 декабря, после чего она заработала в обратном направлении — из Германии в Польшу. На 20 января реверс не только не прекратился, но даже вырос — до 1,3 млн кубометров в час.

Транзит газа через Украину с 1 по 18 января рухнул почти в 2,5 раза по сравнению с теми же датами прошлого года. Даже по «Северному потоку-1» поставки начали сокращаться — на 7,5% в годовом выражении.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в конце декабря заявлял, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

Спустя неделю Путин заявил, что Россия значительно увеличит поставки газа, как только ЕС сертифицирует газопровод «Северный поток-2». Как сертификация породит спрос, отсутствующий, по словами президента, в настоящий момент, Путин не уточнил.

В «Газпроме» неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими долгосрочными контрактами.

Продажи сверх долгосрочных договоров через электронную торговую платформу (ЭТП) «Газпром» прекратил в августе прошлого года — спустя несколько дней после того, как суд Дюссельдорфа отказался выводить «Северный поток-2» из-под норм третьего энергопакета ЕС.

На январь у «Газпрома» забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки по «Ямалу — Европе», или 19,28 млн кубометров газа в сутки, однако прямые поставки по трубопроводу пока не возобновляются.

В ходе аукционов в начале месяца «Газпром» отказался бронировать прокачку по этой трубе на февраль. Это означает, что решение об объемах поставки будет приниматься на ежедневных аукционах.