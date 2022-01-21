Статья морского инженера о навальном способе погрузки собрала сто тысяч однотипных комментариев

Редакция научно-технического журнала «Современные портовые технологии» озадачена бурной реакцией читателей на статью инженера Ванинского морского порта. За сутки статью прокомментировали 112 тысяч пользователей.

Статья «Навальный способ погрузки в условиях низких температур и высокой влажности» опубликована на сайте журнала 19 января. В ней всего две страницы, не считая списка литературы. Через час посещаемость сайта выросла на три порядка против обычного. Сначала редакция обрадовалась такому успеху, но дальнейшие события оказались неожиданными.

«Навальный способ погрузки зимой – это актуальнейшая инженерная проблема. Сыпучие грузы смерзаются, их приходится перемещать на балкеры грейферами, а это гигантские затраты времени и простой вагонов на припортовых путях. Навальный способ очень важно изучать и обсуждать, а читатели почему-то требуют это прекратить», – удивляется автор статьи, инженер Василий Неганов.

Самым обидным для автора комментарием оказалась фраза «Ваш Навальный давно никому не интересен». Так высказались 62 тысячи пользователей. Ещё 16 тысяч написали «Навального посадил не Путин, его посадил суд за преступление и он должен отсидеть». 12 тысяч комментаторов спрашивают, сколько редакции платит американский Госдеп, 9 тысяч угрожают автору убийством или изнасилованием. Почти все остальные рифмуют название способа погрузки с неприличными словами, и один комментатор написал непонятное редакции сообщение «О, как ботоферма триггернулась!»

Из соображений безопасности редакция журнала удалила статью и временно закрыла доступ на сайт. Автору рекомендовано на время покинуть страну.

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