 

Статья морского инженера о навальном способе погрузки собрала сто тысяч однотипных комментариев

21.01.2022, 15:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Редакция научно-технического журнала «Современные портовые технологии» озадачена бурной реакцией читателей на статью инженера Ванинского морского порта. За сутки статью прокомментировали 112 тысяч пользователей.

Статья «Навальный способ погрузки в условиях низких температур и высокой влажности» опубликована на сайте журнала 19 января. В ней всего две страницы, не считая списка литературы. Через час посещаемость сайта выросла на три порядка против обычного. Сначала редакция обрадовалась такому успеху, но дальнейшие события оказались неожиданными.

«Навальный способ погрузки зимой – это актуальнейшая инженерная проблема. Сыпучие грузы смерзаются, их приходится перемещать на балкеры грейферами, а это гигантские затраты времени и простой вагонов на припортовых путях. Навальный способ очень важно изучать и обсуждать, а читатели почему-то требуют это прекратить», – удивляется автор статьи, инженер Василий Неганов.

Самым обидным для автора комментарием оказалась фраза «Ваш Навальный давно никому не интересен». Так высказались 62 тысячи пользователей. Ещё 16 тысяч написали «Навального посадил не Путин, его посадил суд за преступление и он должен отсидеть». 12 тысяч комментаторов спрашивают, сколько редакции платит американский Госдеп, 9 тысяч угрожают автору убийством или изнасилованием. Почти все остальные рифмуют название способа погрузки с неприличными словами, и один комментатор написал непонятное редакции сообщение «О, как ботоферма триггернулась!»

Из соображений безопасности редакция журнала удалила статью и временно закрыла доступ на сайт. Автору рекомендовано на время покинуть страну.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Мнение: Государевы люди как образ совка

26.10 / “Эффект разжижения крови”: Ученые рассказали о большой эффективности аспирина при лечении COVID-19

11.02 / Названы признаки дефицита витамина В12 в организме

27.10 / Мнение: Бурбулис. История предательства

19.02 / Главу нижневартовской полиции уволили

18.07 / Изыми с глаз моих!

02.11 / Наталья Фриске впервые прокомментировала свой развод

27.10 / Мнение: Лежневский орел

24.04 / “Южные города калечат”: Эвелина Блёданс рассказала о несчастных судьбах своих школьных поклонников

04.05 / В NI рассказали об опасных для США способностях российского беспилотника «Охотник»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика