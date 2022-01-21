Кети Топурия и Лев Деньгов поздравили сына с первым днем рождения

Ровно год назад певица Кети Топурия во второй раз стала мамой – она родила мальчика от мужа Льва Деньгова. Сегодня счастливые родители отмечают первый день рождения малыша, которого назвали Адамом. Кети и Лев поделились эмоциями и процессом подготовки к празднику со своими подписчиками в сторис Instagram. А мама именинника еще добавила отдельный пост, опубликовав фото с мужем и сыном, которое подписала трогательным поздравлением:

С днем варенья тебя, мой любимый мальчик! Мы тебя очень любим.

К празднику Кети и Лев подготовились основательно: украсили дом воздушными шарами голубого и серебряного цвета и заказали большой красивый торт в тех же тонах, декорированный фигурками мишек. С именинником Кети Топурию в комментариях поздравили друзья и коллеги, среди которых оказались Алсу, Наталья Подольская, Ани Лорак, Теона Контридзе.

Кети Топурия и Лев Деньгов с сыном

Напомним, летом 2020 года Кети спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав несколько фото в Instagram. На снимках, сделанных в разные дни, Топурия позировала с массивным кольцом на безымянном пальце, очень похожем на помолвочное. А уже осенью певица подтвердила, что ждет ребенка от своего тогда еще бойфренда Льва Деньгова, появившись в клипе в интересном положении. Кети и Лев поженились за два месяца до рождения первенца – бракосочетание состоялось 20 ноября 2020-го, а 21 января 2021-го у пары родился сын.

Для обоих этот ребенок и брак не первые. Кети воспитывает 6-летнюю дочь Оливию о первого мужа Льва Гейхмана. Лев Деньгов, по данным СМИ, был дважды женат и воспитывает двоих детей от первого брака с Анной Гузбанд — дочь Шошана и сына Леонида.

Лев Деньгов и Кети Топурия в день свадьбы