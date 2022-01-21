 

Бросил учебу и заколачивает миллионы: каким вырос приемный сын Газманова

21.01.2022, 15:18, Разное
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Из всех детей Олега Газманова общественность чаще всего обсуждает Родиона Газманова. Это неудивительно, ведь наследник артиста пошел по его стопам и тоже добился успеха в творческой карьере. Однако помимо него у знаменитого исполнителя есть еще двое детей. Вторая жена Марина подарила знаменитому супругу не только дочку Марианну, но и пасынка Филиппа, которого тот воспитал как собственного.

Несмотря на то, что Филипп не является родным сыном певца, он воспитывался им с самого рождения. Вячеслава Мавроди, отца мальчика и брата создателя “МММ” Сергея Мавроди, посадили еще до того как ребенок появился на свет. А из роддома Марину и новорожденного Филиппа уже забирал Олег Газманов. Так младенец получил не только известную фамилию, но и любящего отчима. Сейчас исполнитель воспринимает пасынка как родного сына.

В свои 24 года Филипп хорош собой и, как отмечают многие, удивительно похож на отчима. Как и артист, молодой человек отличается атлетическим телосложением и приятными чертами лица. Кроме того, сын Олега Газманова умеет вести себя в обществе. Однако кое в чем пасынок и отчим все-таки разные. В отличие от родителя, Филипп выбрал для себя не творческую профессию.

Сейчас приемный сын Олега Газманова – успешный предприниматель. Идея для своего дела появилась у Филиппа несколько лет назад. Вместе со своими партнерами пасынок исполнителя создал успешный стартап в сфере грузоперевозок и придумал приложение, которое упрощает работу дальнобойщиков и владельцев грузов. Сообщается, что не так давно стартап вышел на американский рынок и привлек инвестиции в размере 600 миллионов рублей.

Ради своего дела наследник певца даже оставил учебу в престижном вузе в Европе и вернулся в российскую столицу. Судя по всему, у Филиппа есть все шансы переплюнуть в заработке остальных представителей своего известного семейства. Уже сейчас, как говорят эксперты, его стартап оценивают примерно в 80 миллионов долларов. А дальше, по прогнозам, его стоимость может подскочить вдовое. Если привлекательного молодого человека и раньше считали завидным женихом, то совсем скоро он сможет затмить даже старшего брата, которого давно мечтают на ком-нибудь женить.



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