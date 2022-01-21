 

Силы теробороны точно не будут привлекаться к наступательным операциям – Галушкин

21.01.2022, 15:14, Новости дня
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Галушкину задали вопрос, как будет действовать тероборона в случае агрессии – будет стоять по периметру города, охранять критическую инфраструктуру, привлекаться на передовую или использоваться в наступательных операциях.

“В наступательных операциях точно – нет. Когда речь идет об открытой агрессии, то речь идет об обороне, а не о наступательных операциях, это во-первых”, – сказал он.

Командующий отметил, что сейчас в Верховной Раде идет работа по внесению изменений в закон “Об основах национального сопротивления”, чтобы четко определить, будут ли применяться Силы территориальной обороны в зоне ведения боевых действий.

“В законе написано: “Принять все необходимые меры для защиты…”, это значит: “своевременное реагирование и принятие необходимых мер по защите территории и защите населения в определенной местности до момента развертывания в пределах такой территории группировки войск/сил”. Конечно, будем защищать страну, честно и преданно”, – сказал Галушкин. 

Говоря о том, могут ли Силы теробороны быть перекинуты со своих территорий в какие-то другие области, военный отметил, что в 2014 году, когда война только началась, стремительно созданные в областях батальоны территориальной обороны были переброшены на фронт. Позднее их переформировали в отдельные мотопехотные батальоны.

“Сейчас, если сформированы батальоны территориальной обороны, они предназначены для выполнения заданий, определенных законами, в своих зонах и районах территориальной обороны. В случае, если будут выполняться другие задачи или будет другая обстановка, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины может принять необходимое решение”, – подчеркнул Галушкин.

Он также отметил, что в каждом городе-миллионнике должна быть бригада территориальной обороны. В Украине таких городов пять – кроме столицы, это Львов, Одесса, Днепр и Харьков.

Контекст:

16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля. 

С 1 января 2022 года закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

По словам Галушкина, в Украине уже сформирован “костяк” сил территориальной обороны в областях, идет процесс комплектования батальонов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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