 

Кличко заявил, что выздоровел от COVID-19, и рассказал о коварности штамма “Омикрон”

21.01.2022, 15:14, Новости дня
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“Cначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого уехал в больницу. Все хорошо, вируса нет. Из опыта преодоления штамма “Омикрон”. Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест”, – советует мэр Киева.

Кличко отметил, что течение болезни у него после двух прививок от коронавируса было несложным и быстрым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 января в Украине зарегистрировано 3,8 млн случаев болезни и 99 тыс. смертей из-за нее.

В Киеве подтверждено 350,5 тыс. заражений коронавирусом и 8,4 тыс. летальных случаев, сообщается на сайте Кличко.

17 января Кличко заявил, что повторно заразился коронавирусной инфекцией и призвал киевлян беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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