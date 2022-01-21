 

Дочь Анастасии Заворотнюк намекнула, что мать не общается с ней

21.01.2022, 15:10, Разное
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Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк в социальных сетях намекнула, что мать в последнее время не общается с ней. Анна Заворотнюк практически ничего не рассказывает о своей родительнице, но иногда односложно отвечает фолловерам на вопросы.
Пользователи пытаются понять, что происходит в семье Анастасии Заворотнюк, которая несколько лет борется с тяжелым заболеванием. Ее старшая дочь активно ведет свой блог в соцсети Instagram. Она постоянно просил не задавать ей вопрос о родительнице. В то же время порой модель отвечает на них. На этот раз Анна Заворотнюк заявила, что ей тяжело обходиться без поддержки родной матери.

Исходя из данного ответа, многие предположили, что Анастасия Заворотнюк не общается с дочерью. К слову, некоторое время назад переехала в новое жилье. Теперь она проживает в столичной квартире, а не в загородном доме вместе с матерью, пишет портал Newinform.



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