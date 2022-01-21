 

Участница «Голocа» стала новой солисткой группы Artik & Asti

21.01.2022, 15:10, Разное
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Стало известно имя новой солистки коллектива Artik и Asti. Вместо Анны Дзюбы в нем будет выступать участница проекта «Голос» Севиль Велиева. Соответствующая информация уже появилась в официальном аккаунте дуэта в социальной сети Instagram.
После того, как из группы Artik и Asti ушла Анна Дзюба, Артем Умрихин думал, что работу коллектива удастся возобновить не очень скоро. Требовалось найти новую солистку, отрепетировать материал. Artik обратился за помощью к Богу, при стечении обстоятельств продюсер и рэп-исполнитель нашел замену Анне Дзюбе. Ею стала Севиль Велиева. Артему Умрихину очень понравилось, как она исполнила композицию «Чувства». Артист много раз пересматривал видео, а потом решил предложить сотрудничество.

Продюсер сразу же дал понять, что Севиль Велиева не Asti. Она просто является новой солисткой группы. Artik назвал партнершу по дуэту профессиональным музыкантом и сильной вокалисткой. Она обладает своим индивидуальным тембром, который имеет характерный окрас. В связи с этим Умрихин призвал не сравнивать двух вокалисток.

Теперь у группы Artik и Asti начался новый этап в развитии. Каким он будет, сможет показать только время. В комментариях поклонники пожелали коллективу успеха и процветания, пишет портал «Слово и дело».

В то же время сольную карьеру начала и Анна Дзюба. Она выпустила композицию «Феникс», но многие раскритиковали ее работу.



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