Красноярских школьников задержали после рассылки писем о «минировании»

В Красноярске задержаны учащиеся местной школы, они рассылали сообщения о минировании различных объектов, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Полицейские задержали несколько школьников, которые рассылали письма в школы, детские сады и другие объекты о якобы минировании. Как они сами объяснили, делали они это ради шутки», – сказал собеседник ТАСС.

Школьники систематически писали такие сообщения и отправляли их через e-mail в другие регионы страны.

В четверг во всех школах Челябинска отменили занятия в первую и вторую смены. В соцсетях сообщали, что такое решение было принято после сообщений о «минированиях».