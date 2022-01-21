 

Шойгу пригласил главу Минобороны Британии в Москву

21.01.2022, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.

«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

Отмечается, что возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Британией будет способствовать снижению напряженности в Европе. 

Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон. Сенатор Алексей Пушков сказал газете ВЗГЛЯД, что Великобритания пытается продлить переговорную динамику на двустороннем уровне, если переговоры РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности провалятся. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Отсутствие чётких выводов разведки по НЛО оставит у общественности больше вопросов, чем ответов

07.08 / Во Львове авто сбило водителя электросамоката, он в реанимации

28.09 / Российские специалисты представили материалы для снижения энергоемкости жата-центров

14.03 / Установлено оптимальное соотношение овощей и фруктов в рационе питания

06.10 / Цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за 1 тыс. кубометров

25.06 / Украинцев хотят обязать продавать недвижимость только через риелторов

29.09 / Компания Xiaomi выпустила браслеты для оплаты товаров

03.04 / В Японии начались продажи Toyota Corolla Touring в спецверсии Active Ride

22.06 / Юрик не показал эффективность на посту главы “Укрзалізниці”, нет смысла назначать его во второй раз – Омелян

15.04 / “Невозможно понять, что у Путина в голове”. Полный текст интервью экс-замгенсекретаря НАТО Вершбоу Алесе Бацман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика