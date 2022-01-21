Шойгу пригласил главу Минобороны Британии в Москву

Глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.

«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

Отмечается, что возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Британией будет способствовать снижению напряженности в Европе.

Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон. Сенатор Алексей Пушков сказал газете ВЗГЛЯД, что Великобритания пытается продлить переговорную динамику на двустороннем уровне, если переговоры РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности провалятся.