 

Лавров заявил об отсутствии угрозы со стороны России

21.01.2022, 15:08, Новости дня
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Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил на переговорах в Женеве, что РФ не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.

По его мнению, происходящее сейчас вокруг Украины – это истерика, раскрученная Западом, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж «Минска-2», передает РИА «Новости».

«Я не исключаю, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей», – сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Также прокомментировал политик заявления о якобы угрозах Киеву. Лавров заявил, что остается большим вопросом, кто кому угрожает, и во что эти угрозы могут вылиться.

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так», – сказал глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что РФ никогда и нигде не угрожала украинскому народу. В ответ на обвинения в угрозах политик привел в пример слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал «убираться в Россию» тех сограждан, кто чувствует себя русским. 

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.



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