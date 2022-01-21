Вести – украинский Минкульт рассылает брошюры с инструкциями на случай ЧС и войны

Министерство культуры и информационной политики Украины рассылает по киевским предприятиям инструкции «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны», которые активно распространяются в сети. Как передают «Вести», хотя авторы инструкции уверяют, что украинская армия полностью готова к отпору агрессии, они объясняют, как действовать в той или иной ситуации, связанной с угрозой жизни.



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Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны». Как пишут «Вести», скрины брошюры активно распространяются в сети. На 14 страницах украинцам подробно объясняют, как действовать в той или иной ситуации, связанной с угрозой жизни.

На первой странице авторы брошюры уверяют, что украинская армия полностью готова к отпору агрессии.

«Нынешнее состояние ВСУ позволяет эффективно сдерживать агрессора, вносить вклад в обеспечение всеобъемлющей обороны государства, предотвращать кризисные ситуации, а также активно участвовать в международных миротворческих операциях. При этом структура ВСУ, система управления, комплектования, мобилизации и территориальной обороны способны обеспечить быстрое приведение армии в полную боевую готовность для достойного отпора агрессору», — говорится в тексте.

В Минкульте советуют некоторые вопросы продумать заранее, чтобы оборудовать своё жилье на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких. Чиновники предлагают по возможности узнать, где находятся ближайшие укрытия и проверить состояние подвального помещения, проверить наличие аварийного выхода и сделать запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения. Также рекомендуется подготовить средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения, собрать самые необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в хранилища и позаботиться об исправном состоянии частного транспорта и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района.

Авторы брошюры также советуют, как действовать, если человек оказался в зоне боевых действий или попал в чрезвычайную ситуацию при участии вооружённых людей. В данном случае необходимо не извещать о своих будущих действиях и планах малознакомых людей, узнать, где расположены хранилища и укрытия, близкие к дому или работе. При появлении вооружённых людей, военной техники, беспорядков при возможности необходимо немедленно покидать опасный район.

В Минкульте не советуют ни в коем случае приближаться к окнам, если услышите выстрелы, наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом, а также подбирать брошенное оружие и боеприпасы и касаться взрывоопасных и подозрительных предметов.