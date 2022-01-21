Почем иммунитет для народа?

До 10 млн россиян могли купить справки о вакцинации: исследование «Новой газеты» и «Важных историй»*.

Россию накрыла очередная волна COVID-19: на смену штамму «дельта» пришел «омикрон». За первую рабочую неделю 2022 года официальная заболеваемость подскочила почти в два раза — с 15 до 30 тысяч новых случаев в день. Пока власти подсчитывают уровень коллективного иммунитета, призывают прививаться и думают о введении новых ограничительных мер, в интернете вновь стали продавать поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. «Новая газета» вместе с «Важными историями»* изучила данные из регионов, чтобы понять, сколько россиян привито на самом деле и почему правоохранительные органы не спешат бороться с фальшивыми справками.

Фото: РИА Новости

Запрос на покупку поддельных сертификатов появился в июне 2021 года, когда в Москве ввели вход в кафе и рестораны по QR-кодам и обязательную вакцинацию для части жителей. Тогда в интернете стали массово регистрировать сайты по продаже фейковых документов.

Еще один всплеск возник в ноябре 2021-го — тогда в Госдуму внесли законопроект о QR-кодах, а в Татарстане, Камчатском крае и ряде других регионов непривитым гражданам запретили пользоваться общественным транспортом. В начале 2022 года в Россию пришла очередная волна коронавируса. Власти вновь заговорили об ограничениях, а число сайтов с предложениями о покупке сертификатов опять начало расти.

Мы собрали данные о сайтах, зарегистрированных в русскоязычном сегменте интернета (.ru и .рф) с 1 мая 2021 года по 17 января 2022-го. На графике показано, как менялось число сайтов, в названии которых есть слова «вакцина», «сертификат», «купить справку», «госуслуги», «спутник», а также эти же слова на латинице.

«Оценить долю поддельных сертификатов не представляется возможным. Данные по фальсификации документов в настоящее время не подтверждены. Решение по дальнейшим действиям в отношении поддельных сертификатов и их владельцев может быть принято после выявления таких фактов», — написали представители Минздрава Сахалинской области.

Подсчитать точное общее число купленных справок сложно. Ни одно российское ведомство не публикует данные о том, сколько пациентов с поддельным сертификатом попали в больницу или сколько QR-кодов продали задержанные полицией мошенники. Мы направили запросы в региональные министерства и департаменты, отвечающие за здравоохранение, однако ни одно из 85 ведомств не ответило по существу.

ЧТО ОТВЕТИЛИ ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Минздрав Хакасии:

«Минздрав Хакасии не уполномочен давать оценки относительно поддельных сертификатов о вакцинации в регионе. Аннулирование поддельных сертификатов может произойти только после того, как данный факт будет доказан правоохранительными органами. В Хакасии подобных судебных решений пока не принималось».

Депздрав Владимирской области:

«Департамент здравоохранения Владимирской области не обладает точной информацией о числе выявленных поддельных сертификатов против новой коронавирусной инфекции. Рекомендуем обратиться по данному вопросу в правоохранительные органы».

Минздрав Астраханской области:

«Вопрос правовой оценки и количественных показателей поддельных сертификатов в Астраханской области относится к компетенции правоохранительных органов».

Минздрав Удмуртии:

«Вопрос выявления фактов распространения поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией от коронавирусной инфекции на территории Удмуртской Республики является прерогативой МВД по УР. Министерство здравоохранения УР сотрудничает с данным ведомством по вопросам предоставления информации по отдельным фактам подозрения о подделке документов, однако не обладает информацией о доле выявленных поддельных сертификатов».

Продажа или покупка сертификата — уголовное преступление. Число возбужденных в связи с этим дел — единственный официальный показатель, который может отражать ситуацию с поддельными прививками. Однако здесь данные властей расходятся. Как сообщили «Новой газете» в федеральном МВД,

с марта 2020 года по ноябрь 2021-го в РФ было возбуждено 673 дела за подделку сертификатов и ПЦР-тестов, а в декабре президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал о 270 делах.

Чтобы понять, как обстоят дела с фальшивыми сертификатами в разных российских регионах, мы опросили все региональные управления МВД. Нам удалось получить ответы от 70 ведомств из 85, в сумме они возбудили 472 уголовных дела о «подделке документов в связи с коронавирусной инфекцией». В общем объеме дел о подделке документов это немного: по данным Генпрокуратуры, только в 2020 году в стране было расследовано более 20 тысяч таких дел.

Почти две трети субъектов (51 регион) неохотно борются с продажей поддельных сертификатов: там возбуждено меньше одного уголовного дела на 100 тысяч человек, получивших свидетельство о прививке. Еще в девяти регионах не было обнаружено ни одного случая производства подделок. Лидером по борьбе с фейковыми справками стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на 100 тысяч обладателей сертификатов о прививках приходится почти семь уголовных дел за подделку документов о вакцинации. За ним идут Тамбовская (пять дел) и Ивановская (три дела) области.

Сколько поддельных сертификатов может скрываться за одним уголовным делом — точно неизвестно. Так, в июле московская полиция сообщила, что в столице было изъято более 700 фейковых сертификатов и возбуждено более 60 уголовных дел. Таким образом, на одно дело может приходиться как одна поддельная справка, так и несколько десятков или даже сотен.

«Это зависит от количества эпизодов. Уголовное дело может быть одно, но там может быть выдана тысяча сертификатов, например, а может быть выдан один. Кроме того, эта цифра может измениться в процессе расследования: опрашивают людей, поднимают документацию и выясняется, что сертификатов было значительно больше», — рассказал «Новой» старший партнер адвокатского бюро Q&A Сергей Токарев.

В реальности поддельных прививок, скорее всего, больше, чем уголовных дел,

отмечает Токарев. Как следует из ответов МВД, такие дела обычно проходят по статьям о подделке документов (ст. 327 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК РФ) или злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). По словам адвоката, раскрытие этих преступлений не слишком ценится в статистике правоохранительных органов, поэтому полицейские работают по ним не очень активно.

Уголовные дела о продаже поддельных сертификатов действительно открывают неохотно. Например, в ноябре московское управление МВД отказалось возбуждать дело по заявлению журналиста Михаила Зеленского в связи с продажей фальшивых документов о вакцинации в инстаграме. В ведомстве заявили, что соцсеть зарегистрирована за пределами России, поэтому запросить информацию о ее администраторах «не представляется возможным».

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Осенью 2021 года Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где разработали вакцину против коронавируса «Спутник V», заявлял, что 80% тяжело заболевших коронавирусом купили сертификат. По подсчетам кандидата экономических наук Алексея Захарова, учитывая этот процент, поддельными могут быть до трети документов о вакцинации. Если допустить, что в январе доля подделок осталась такой же, то около 22 млн прививок, сделанных в РФ по документам, могут существовать только на бумаге.

По словам Гинцбурга, в центре имени Гамалеи разработали специальный тест на подделку сертификатов о вакцинации. Если человек действительно сделал прививку, то у него в крови должны появиться антитела к аденовирусу 26-го типа, на основе которого сделана вакцина «Спутник». С помощью этого теста специалисты центра проверили порядка 60 человек и получили результат в 80% переболевших с купленным сертификатом, сказал академик.

Однако такой выборки мало, чтобы делать выводы обо всех официально привитых. Опрошенные нами региональные минздравы сообщили, что в широкое применение тест не поступал, а его результаты не всегда могут быть достоверными.

«Аденовирусные белки клетка очень быстро «переваривает». При этом период полураспада в организме составляет 6–12 часов, поэтому аденовирусный белок будет присутствовать в крови короткое время — всего несколько недель. Кроме этого, в организме человека могут присутствовать «предсуществующие» антитела, которые выработались после перенесенной аденовирусной инфекции. Следовательно, использование теста на определение в крови антител к белку Ad26 не может считаться на 100% точным для подтверждения факта вакцинации от COVID-19», — рассказали в департаменте здравоохранения Костромской области.

Аналитик сообщества Watching COVID-19 Виктор Кабанов, который исследует данные о вакцинации в России, считает, что нельзя доверять заявлению Гинцбурга о 80% фальшивых справок, так как его невозможно проверить. Однако объем подделок в стране, по его мнению, действительно большой:

«Грубая оценка количества купленных сертификатов исчисляется миллионами. Поскольку серьезных данных на эту тему нет и посчитать точное количество мы не можем, можно только гадать.

Но подделок точно больше, чем полмиллиона, и меньше, чем 10 миллионов».

Некоторые россияне, купившие сертификат о вакцинации, впоследствии ищут способы сделать реальную прививку. Как выяснил Forbes, такие пациенты обращаются в частные клиники, поскольку в государственной их принять не могут — запись об их вакцинации уже внесена в систему.

Сделать прививку в государственном учреждении все-таки можно, если подать заявление с просьбой аннулировать сведения о фальшивой вакцинации, сообщили нам в Минздраве Калужской области. Получит ли пациент вместе с настоящей прививкой уголовное дело за покупку поддельного сертификата, в ведомстве не уточнили.

«Медицинский работник, работая с программой, работает под своей учетной записью в «Госуслугах», поэтому внести информацию о «теневой вакцинации» практически невозможно. Если пациент имеет «сертификат о вакцинации», то ревакцинироваться он может через шесть месяцев. Если пациент напуган ковидом и хочет привиться по-настоящему, то ему остается либо ждать шесть месяцев, либо обращаться в больницу с заявлением о признании его вакцинации недействительной с указанием причины. После чего его данные будут удалены из единой базы и внесены заново после вакцинации», — рассказали представители калужского Минздрава.

Поддельные сертификаты уменьшают и без того низкий уровень реальной вакцинации, отмечает Виктор Кабанов. Для защиты от «омикрона» этого явно недостаточно.

«Сейчас в РФ полностью вакцинировано 68,6 миллиона человек, это 46,9% населения. Отсюда надо вычесть около восьми млн человек, которые не прошли ревакцинацию, и тех, кто купил сертификат. Можно вычесть пять миллионов, можно три — неважно, получаем около 30–40% вакцинированных, — говорит эксперт. — Такой уровень не работал даже со старыми штаммами, а против нового это — ничто».

Катя Бонч-Осмоловская, корреспондент дата-отдела

При участии Антонины Асановой и Дианы Маркушиной Инфографика: Артем Щенников

*Признаны иностранным агентом

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