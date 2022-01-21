Ноу-хау зимнего сезона – свитер-шарф: как вписать этот неоднозначный тренд в свой гардероб
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Мода не стоит на месте и постоянно удивляет своими новшествами. Несколько лет назад модницы заговорили о такой детали гардероба, как свитер-шарф. Кроме этого названия были и другие: вязаное болеро, нарукавники и так далее. В последнее время эта вещь набирает популярность. А вот с чем ее носить? Предлагаем познакомиться с нашими рекомендациями.
С рубашкой
Предлагаем вариант для дополнения делового стиля. Надевайте свитер-шарф сверху на рубашку. Таким образом вам будет и тепло, и комфортно. Каких цветов стоит выбирать свитер? Желательно более классических оттенков, ведь вы все-таки находитесь на работе. К тому же они наиболее удачно подойдут к вашему образу. Итак, это могут быть черный, бежевый, белый цвета. Вы можете добавить яркие украшения. Хотя и без них образ получится ярким, стильным и запоминающимся.
С футболкой
Если вы считаете, что футболки – это только летняя одежда, то вы ошибаетесь. Этот предмет одежды можно отлично комбинировать с другими вещами и носить в более холодное время года. Но футболка нам понадобится только черного или белого цвета. Более яркие варианты оставьте на другой случай. Подберите к наряду джинсы или брюки. А теперь можно на себя и в зеркало полюбоваться. Выглядите просто превосходно!
С топом
Представляем один из самых классических и любимых вариантов у модниц! Топ любого цвета отлично смотрится со свитером, который состоит из одних рукавов. Не помешают и аксессуары. Это могут быть цепи или другие украшения. А яркий и модный маникюр сделает ваш образ неотразимым.
С корсетом
Звездные модницы просто обожают данный вариант. Например, Кендалл Дженнер. Согласитесь, что звезда выглядит стильно.
В сочетании с джинсами или широкими брюками ваш образ будет невероятно привлекательным.
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С джинсами
Не знаете, что на себя надеть? Смело надевайте джинсы и свитер-шарф! С джинсами сочетается огромное количество вещей. Подбирайте подходящий фасон, который подчеркнет достоинства вашей фигуры, и смело отправляйтесь покорять окружающих!
С классическими или спортивными брюками
Какую модель выбрать, решать только вам. Для офиса больше подойдут классические варианты, а для прогулок отдайте предпочтение спортивным брюкам. И в том, и в другом случае отличным дополнением станет свитер. Однако не стоит забывать и про аксессуары. Это могут быть большие или маленькие сумочки, а также всевозможные ремни. Самое главное – помнить, что аксессуары должны сочетаться между собой по цвету либо по фактуре.
С трикотажной юбкой или вязаными брюками
Вязаные вещи всегда добавляют нежности и романтичности их обладательнице. Возьмите юбку или брюки, добавьте к ним свитер-болеро. Другие вязаные вещи добавлять больше не стоит. Образ получается вполне гармоничным и законченным.
В заключение
Как видите, свитер-шарф можно комбинировать с большим количеством самой разнообразной одежды. Возможно, вы придумаете свои варианты. В любом случае отказываться от такой стильной и удобной, а самое главное, теплой одежды все-таки не стоит. Так что смело отправляйтесь в магазин и выбирайте подходящий свитер-шарф.
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