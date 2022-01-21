Светлана Ходченкова отмечает день рождения на экзотическом курорте

Звезда фильмов “Благословите женщину” и “Метро”, сериалов “Краткий курс счастливой жизни”, “Казанова” и многих других Светлана Ходченкова сегодня празднует свой 39-й день рождения. Отметить этот день актриса решила подальше от промозглой столицы и отправилась на экзотические острова, где вечное лето.

Светлана делится впечатлениями в Instagram, публикуя фото и короткие видео. Праздничное утро ее началось с поздравлений от коллег и поклонников онлайн. Кроме того, Ходченкова показала, что, проснувшись в своем бунгало, увидела сюрприз – гирлянду на окне со словами на русском:

С днем рождения!

А также час назад добавила праздничное фото, на котором запечатлена у бассейна в “наряде” из воздушных шаров. Где именно и с кем проводит этот важный день Ходченкова, доподлинно неизвестно. Актриса давно не просто не комментирует личную жизнь, но тщательно скрывает ее.

Светлана Ходченкова

Последний роман Светланы, о котором было известно общественности, был с Георгием Петришиным, нынешним супругом модели Алеси Кафельниковой, который, к слову, тоже на днях отметил день рождения. Молодые люди встречались пять лет с 2011 года и были помолвлены – Георгий сделал Светлане предложение руки и сердца прямо на сцене театра после спектакля “История любви”, в котором участвовала Ходченкова. Однако до ЗАГСа пара так и не дошла, объявив о расставании в 2016 году.

После этого Ходченковой приписывали романы с врачом Кириллом Маслиевым, с коллегой Дмитрием Малашенко, потом писали, что Светлана дала второй шанс Петришину. Однако актриса, говоря в интервью пространное “у меня все хорошо”, на прямые вопросы не отвечала, а связи с вышеупомянутыми мужчинами отрицала. В 2019 года Ходченкова появилась на светском мероприятии вместе с Сергеем Слепаковым, который как раз в это время разводился с женой Кариной. Но и этот роман не получил подтверждения. Поскольку сама Светлана хранит молчание, публике приходится довольствоваться слухами. Последний такой: Ходченкова встречается с бизнесменом по имени Павел Манченко, который моложе нее на несколько лет. Также говорят, что у молодого человека крайне серьезные намерения. Что ж поживем – увидим.

Напомним, что сегодняшняя именинница, у которой в этом году вышел сериал “Везет” и которую, по слухам, будут снимать в сериале для Netflix “Анна К”, уже была замужем. Пять лет – с 2005-го по 2010-й – Ходченкова была женой актера Владимира Яглыча, с которым познакомилась еще во время учебы в театральном институте.