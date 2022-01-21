Встреча Лаврова и Блинкена завершилась в Женеве

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21.01.2022, 14:23, Новости дня
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В Женеве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.

На переговорах предполагалось обсуждение предложений РФ по гарантиям безопасности. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств проведут раздельные пресс-конференции по итогам встречи, передает ТАСС.

Встречу Лавров и Блинкен начали с дружеского рукопожатия перед камерами.

При этом Лавров, как предполагается, хотел поздороваться с Блинкеном с помощью прикосновения локтями, как стало принято во время пандемии. Однако Блинкен протянул ему руку для рукопожатия. В ответ глава МИД РФ улыбнулся и пожал протянутую ладонью. Затем министры направились к своим столам.

Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.

Блинкен в свою очередь заявил, что США настроены решать вопросы с Россией мирно, однако больших результатов от встречи дипломатов в Женеве Вашингтон не ожидает.



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