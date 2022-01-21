SVT – в Швеции заподозрили российских хакеров в кибератаке на систему данных

Шведские власти заподозрили российских хакеров в недавней кибератаке на систему данных коммуны Каликс, пишет SVT. При этом, как отмечает канал, точно назвать злоумышленников пока не выходит, так как нападение осуществлялось при помощи нескольких серверов, расположенных в разных странах с целью получить выкуп.



AP

Российских хакеров подозревают в том, что они имеют отношение к кибератаке на шведскую коммуну Каликс, пишет SVT.

Около месяца назад местные власти сообщили, что они стали жертвой кибератаки, которая вывела из строя систему данных.

«Мы видим, откуда шла эта атака. Подозреваем, что, скорее всего, как указал главнокомандующий нашими вооружёнными силами, за инцидентом в Каликсе стоит кто-то из России», — сообщил в интервью радиостанции P4 Norbotten глава штаба по IT-деятельности коммуны Кеннет Бьёрнфут.

На данный момент дело о кибератаке расследует полиция. При этом Кеннет Бьёрнфут также отметил по этому поводу следующее: «Даже если мы видим, откуда было совершено нападение, мы не можем с уверенностью сказать, какая страна его осуществила. Причина в том, что атака идёт с нескольких разных серверов, расположенных в разных странах, однако все наши находки мы передали полиции для дальнейшего расследования».

При этом, как отмечает канал, после кибератаки злоумышленники потребовали у коммуны Каликс выкуп — который власти платить отказались.