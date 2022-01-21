Будет ли война с Украиной? – Личное мнение

Весь мир обсуждает возможность вторжения армии России на Украину. Вот, мол, из Крыма готовятся, из Воронежа и из Беларуси. Спасибо, что не из дальнего космоса.

Россия в этот момент говорит о безумии войны в Европе и о гарантиях безопасности, которые нужны каждой стране.



Нападёте, да? Нет, Михаил. Фото: Соцсети

Я смотрю на всеобщую истерию и думаю: неужели война у нас на пороге?

Очевидно, что Россия ни на кого никогда не нападала. Не нападёт и на Украину — это как вообще можно такое себе представить?

Нет, я понимаю, что когда людей накрывают эмоции, отступает разум. Когда на украинском ТВ обсуждают ракеты-танки и пушки, ищут бомбоубежища, простые люди легко поддаются панике.

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Но давайте всё-таки включим голову?

Я искренне удивляюсь, как можно на серьёзных щах обсуждать даже саму возможность агрессии России против кого бы то ни было. Исторически мы всегда оборонялись, а не нападали.

Да, давали по рогам тем, кто на нас напал. Давали так, чтобы отбить охоту повторять это, но сами ни на кого не лезли. Это — многовековая традиция. Менталитет людей, если хотите — мы не агрессоры.

Будет ли война с Украиной — это самый тупой вопрос, который я слышала за последние годы.

Кто-то разве считает, что это не так?

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