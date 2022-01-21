Суд арестовал срочника из Дагестана

…по делу об осквернении символов воинской славы. Он «показывал приемы» на памятнике погибшим спецназовцам.

Суд на Кубани отправил в СИЗО на два месяца срочника из Дагестана по делу об осквернении символов воинской славы (ч. 4 ст. 354.1 УК). Об этом сообщил адвокат Алексей Аванесян в фейсбуке.

Военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону возбудил уголовное дело 10 января. По версии следствия, один солдат «демонстрировал на памятнике погибшим войнам силовые приемы», при этом другой солдат снимал происходящее на видео. «Молодой человек дал пощечину, несколько раз пнул, а затем «придушил» монумент бойцам отдельной бригады спецназа ГРУ», — уточнило издание 93.ru.

Двум срочникам, которые стали фигурантами дела об осквернении символов воинской славы, по ч. 4 ст. 354.1 УК грозит до пяти лет колонии. Накануне в пресс-службе Южного военного округа заявили, что привлекут принявших участие в инциденте к «административной и дисциплинарной ответственности», а также вызовут старейшин из их родных республик для беседы.

Инцидент произошел 7 января на территории воинской части в Молькино в Краснодарском крае. По информации 93.ru, «видео, которое срочник выложил в своем инстаграме, заметил телеграм-канал Readovka и опубликовал его 9 января».

По данным издания «Кавказский узел»*, памятник в Молькино посвящен подвигу спецназовца Раушана Абдуллина во время вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией в 2008 году.

Военнослужащий смог остановить танк выстрелом из гранатомета, был ранен выстрелом из танка и погиб от потери крови. Абдуллина посмертно удостоили звания Героя России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деды оскорблялись

Чем опасны пропагандистские поправки в УК об «унижении ветеранов»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за публичное «оскорбление» ветеранов и за реабилитацию нацизма в начале апреля. Поправки в законодательство предложила внести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Это произошло после того, как Бабушкинский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции.

* Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

—