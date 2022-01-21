 

Скандалы: Парламентская победа над инфляцией

21.01.2022, 13:59, Разное
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Цены в России везде растут, а в столовой Госдумы – снижают

В отличие от всех остальных заведений общественного питания и продовольственных магазинов страны, в Охотном ряду продукты не дорожают. Пока одни россияне клянут на чем свет пандемию, инфляцию и рост цен, другие – только радуются. Эти, последние живут в Государственной Думе РФ, зовутся ее депутатами и питаются в тамошней столовой. За три с лишним года, как свидетельствуют эти фотографии, иные продукты там только подешевели — в том числе, и та самая морковь, астрономические цены на которую так возбудили всю страну некоторое время назад.

Стоит напомнить, что и зарплата у депутатов, в отличие от прочих россиян, тоже растет, и сегодня составляет примерно 500 тысяч рублей в месяц.

Поделитесь секретом, господа депутаты, как вам удалось обуздать инфляцию и рост цен?



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