Мнение: Чечня в Нижнем Новгороде….

В Нижний Новгород нагрянули сотрудники полиции ГУ МВД по г. Грозному и попытались похитить федерального судью. Судью вывезти в Грозный не удалось, но вот его супруга похищена и вывезена из Нижнего Новгорода.

При этом нижегородские сотрудники ФСБ, МВД и СКР предпочли не вмешиваться в эту скверную историю. Потому что забздели парней, похожих на бандосов, но с удостоверениями сотрудников полиции из Чечни ? Или не захотели извиняться перед Рамзаном Кадыровым?

Подробности от адвоката Натальи Добронравовой, ставшей свидетельницей попытки похищения судьи, вывоза его жены в неизвестном направлении и самой пострадавшей от действий, предположительно, чеченских силовиков.

— К месту жительства федерального судьи Сайди Янгулбаева я приехала примерно в 17 часов. У дома я заметила две машины марки «Мерседес» с чеченскими номерами — B666 EC 126 и ЕКХ 068 95, обе машины были с затененными стеклами (запрещены в Чечне распоряжением главы региона Кадырова). У подъезда я увидела минимум четырех лиц чеченской национальности, я поняла, что это чеченцы, так как давно работаю в Чечне. Все они были в капюшонах и в медицинских масках.

Я поднялась на 7 этаж, там стояло еще человек шесть, все они были в масках и в штатском. Я представилась и спросила, кто они и с какой целью тут находятся. Они отказались представиться, но одновременно «пробили меня». То есть они звонили в Чечню и разговаривали на чеченском языке, после чего сказали мне, что «знают прекрасно, кто я такая». Они пояснили, что у них есть постановление о принудительном приводе Сайди Янгулбаева и его жены Заремы на допрос в качестве свидетелей в г. Грозный. Они отказались показать мне постановление.

Я сказала, что постановление незаконно, так как Сайди Янгулбаев — действующий федеральный судья и любые следственные действия с ним возможны только с санкции Генеральной прокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Они мне не поверили, но опять стали «пробивать» эту информацию — связались с кем-то в Чечне и после разговора на чеченском языке, в котором звучали слова «Янгулбаев», «судья», «спецсубъект», они признали, что это действительно так, то есть что они действуют незаконно в данный момент.

Еще один человек оказался русским.

Как я поняла, это оперативный сотрудник ГСУ МВД по Нижнему Новгороду (он отказался представиться и предъявить свое удостоверение), так как он сказал мне, что «все мое руководство ГСУ МВД по Нижнему Новгороду полностью в курсе этой ситуации». То есть из его слов я поняла, что руководство ГСУ МВД по Нижнему Новгороду было «полностью в курсе ситуации», что чеченские полицейские пытаются незаконно доставить в Чечню действующего федерального судью и оказывало чеченским полицейским всяческое содействие.

Затем приехали еще два сотрудника полиции. Как я поняла, их вызывал дежурный по УФСБ по Нижегородской области (в УФСБ позвонил Сайди Янгулбаев и сказал, что в отношении его и его семьи совершается преступление, в частности, в его жилище пытаются ворваться неизвестные с целью похищения его, его супруги и его дочери. Из звонка корреспондента «Новой газеты» в УФСБ по Нижегородской области стало понятно, что дежурный не поверил федеральному судье, однако, вызвал полицию). Полицейские, которые приехали по вызову УФСБ на место, выяснили личности находящейся в подъезде дома людей и сказали, что «они сами в этой ситуации не смогут разобраться и пусть с этим разбирается руководство отела полиции, в котором они работают (7 отдел полиции по Нижнему Новгороду)». Они связались по рации с кем-то из начальства, сказали, что кто-то из начальства сейчас подъедет, а сами уехали. Никто из 7 отдела полиции на место так и не приехал.

Вместе с приехавшими по вызову УФСБ сотрудниками полиции, правозащитниками ОО «Комитет против пыток» и адвокатом Натальей Добронравовой в квартиру Сайди Янгулбаева вошел и один из чеченских полицейских. Он — единственный, кто представился: майор полиции, сотрудник ГУ МВД по Грозному Адам Мадигов. Он также показал постановление следователя СУ ГУ МВД Б.З. Хусаинова, который и выписал постановление о принудительном приводе.

Мне сразу стало понятно, что данное постановление — фикция, так как Янгулбаевых сделали «свидетелями» по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в 2019 году (а они не живут в Чечне с 2017года), в постановлении не указано, по какой причине они были признаны по этому делу свидетелями, на постановлении была отметка о якобы неоднократно посланных повестках для явки на допрос в несуществующий в Нижней области город. Кроме того, следователь не мог не знать, что пытается принудительно доставить на допрос федерального судью, на что он не имел права.

Пока полицейские, вызванные УФСБ по Нижегородской области, находились на месте, чеченский полицейские вели себя смирно. Но как только сотрудники полиции уехали, около 8 человек ворвались в квартиру, в которой проживает федеральный судья. Я, как человек, который стоял непосредственно у двери, получила сразу в глаз.

Правозащитников «Комитета против пыток» силой затолкали и заперли в одной из комнат, в комнату, в которой находились судья и его жена, ворвались четверо человек и стали силой выволакивать Зарему из квартиры.

В процессе избиения 59-летняя женщина потеряла сознание. Ее волоком спустили с лестницы как мешок картошки, на ней было легкое платье и тапочки на босу ногу (температура воздуха в Нижнем Новгороде — минус 10 градусов ). Ее лекарства (Зарема — инсулинозависимый диабетик) остались дома, как и ее документы.

Судью Сайди Янгулбаева, пытавшегося защитить свою жену, ударили по лицу, избили и его дочь Алию.

В момент избиения я дозвонилась дежурному следователю СУ СК по Нижегородской области. Он слышал отчаянные крики Заремы и ее дочери Алии, слышал, как орали и матерились чеченские полицейские. Он сказал, что по месту происшествия приедет дежурная следственная бригада, однако, прошло уже больше часа, до сих пор никто не приехал».

Отсюда

Это что же получается? Чечня рапспозается по всей России?

На снимке: Федеральный судья Сайди Янгулбаев (справа) и оперативный сотрудник ГУ МВД по ЧР Адам Мадигов (в капюшоне) — единственный, кто показал удостоверение. Слева — адвокат Наталья Добронравова, Фотография отсюда

—