Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни

Ведущий поделился роликом, в котором его едва ли можно

узнать. В рамках ставшей уже традиционной рубрики “архивный

четверг” Малахов показал фрагмент программы “Большая

стирка” с Ириной Аллегровой. Так он поздравил артистку с юбилеем. Как

сообщил сам Андрей, выпуску уже 20 лет. Там ведущий еще совсем юный, со

странной прической и модной по тем временам бородой.

Поклонники были в шоке от архивных кадров. Многие

написали, что помнят Малахова таким и в свое время были фанатами программы. Другие

же удивились образу ведущего и предложили ему повторить прическу и отрастить

бородку.

“Андрей,

Сделай такую же прическу и образ (Здесь и далее орфография и пунктуация

авторов сохранены. – Прим. ред.)”,

“Да, раньше такие веселые добрые были передачи,

не то, что сейчас”, “Боже, какой здесь Малахов красавчик!”, “Андрей

ну вы огонь”, “Я помню этот выпуск”,

“Андрей, ты ли это”, “Малахов,

конечно, сдал свои позиции…Эффект налицо”,

“Какое счастливое время было”, – написали комментаторы.

Напомним, в последнее время внимание

общественности приковано к здоровью Андрея Малахова. Поклонники решили, что журналист

болен, так как он заметно поправился и стал носить парик. Сам Малахов никаких

комментариев на этот счет не дает.