 

“Ох и звезда”, “Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются”. Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне

21.01.2022, 13:38, Новости дня
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В комментариях к фото Никитюк отметила, что количество ее подписчиков выросло до 3,8 млн.

“Я очень, очень, очень, очень рада”, – написала она. 

“Ох и звезда”, – отреагировали поклонники. 

“Какая фигурка!” – восхитились подписчики.

“Вот коза, такая красивущая, аж глаза радуются”, – прокомментировали снимки ведущей фолловеры.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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