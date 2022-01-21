 

Мамедов: Прокуратура АРК направила в суд 180 обвинений по бывшим правоохранителям

21.01.2022, 13:38, Новости дня
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“Прокуратурой АРК Крым уже направлены в суды 180 обвинений о преступлениях против основ национальной безопасности, сообщено о подозрении 527 лицам”, – проинформировал он.

Стосовно 21 501 колишніх працівників правоохоронних органів АР Крим та Севастополя факт причетності до вчинення держзради перевіряється[email protected]_Prok вже направлено до суду обвинувачень про злочини проти основ національної безпеки – 180. Повідомлено про підозру 527 особам. https://t.co/hOdJSzw58f

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 21, 2022

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2016 году Генеральная прокуратура Украины начала расследование перехода прокуроров Крыма на работу в незаконно созданные на полуострове органы. 

В июле 2018 года начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова сообщала, что к совершению государственной измены будет проверена причастность каждого крымского госслужащего. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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