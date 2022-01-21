 

Рябков: РФ не боится никого, даже США

21.01.2022, 13:34, Новости дня
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Россия не боится никого, в том числе США, сообщил перед переговорами Москвы и Вашингтона в Женеве замглавы МИД Сергей Рябков.

Журналистка американского телеканала CBS спросила дипломата, боится ли РФ Украины. «Почему вы боитесь Украины? Почему вы считаете, что вам нужно защищать себя?» – поинтересовалась она.

«Мы не боимся никого, даже США», – передает ответ Рябкова РИА «Новости».

Напомним, переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена начались в Женеве. Лавров заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.



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