 

Заболевшие после крещенских купаний не смогут получить медицинскую помощь по полису ОМС

21.01.2022, 13:11, Разное
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Граждане, которые участвовали в крещенских купаниях, а впоследствии простудились или заболели коронавирусом, не смогут получить медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования, сообщили в Минздраве.

«Хоть предложение отказаться от крещенских купаний носило рекомендательный характер, однако мы заранее предупредили, что рискуют граждане на свой страх и риск. Окунаться в эти дни в прорубь равнозначно вхождению без средств индивидуальной защиты без красные зоны. Поэтому, если гражданин не соблюдает конституционное требование заботиться о своём здоровье, то и система обязательного медицинского страхования для них не может быть доступной. Мы не позволим отнимать им место в медучреждении у добросовестных людей, соблюдавших требования Роспотребнадзора и прошедших вакцинацию», – заявил заместитель министра здравоохранения Евгений Чистяков.

Всем гражданам, уличённым в нарушении постановления Роспотребнадзора окажут медицинскую помощь на платной основе. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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