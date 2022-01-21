В Мозамбике из-за штамма “омикрон” отменили традиционный госпереворот

В Мозамбике из-за стремительного распространения штамма “омикрон” коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 отменили традиционный январский госпереворот. Если эпидемиологическая обстановка не улучшится, нынешний президент Жакоб Аба Мокимбоа может стать рекордсменом по сроку пребывания у власти – его не могут свергнуть уже в течение трёх лет. Предыдущий рекорд был поставлен ещё в 1980-х и составлял 4 года и 2 месяца.

Госпереворот по плану должен был состояться в первых числах января, военные даже несколько раз отрепетировали окружение президентского дворца танками и оставили несколько боевых машин неподалёку, чтобы не тратить дефицитное топливо на лишние маневры. Однако в начале года Мозамбик “накрыло” очередной волной нового коронавируса. По некоторым данным, заболели и президент Мокимбоа, и лидер путчистов Камиль Ровума, и глава местных исламских экстремистов Акиф аль-Насаб. На прошлой неделе стороны устроили видеоконференцию и решили отложить госпереворот на неопределённое время.

О такой мере просили также медики – они отмечают, что после таких событий в госпиталь (он в стране один) поступает множество участников уличных боёв, но сейчас учреждение и так перегружено. Они предложили провести в здание электричество или отложить путч, второй вариант в правительстве и министерстве обороны сочли более приемлемым.

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