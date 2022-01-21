 

Рианна и A$AP Rocky сходили на свидание в Нью-Йорке

21.01.2022, 13:02, Разное
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Рианна, которая пока больше проявляет себя в модной индустрии, нежели в музыкальной, снова продемонстрировала ультрамодный образ во время ужина со своим возлюбленным. 33-летняя певица и 33-летний рэпер A$AP Rocky были замечены по дороге в один из модных ресторанов города американо-итальянской кухни Carbone. Парочка не очень-то хотела фотографироваться и раздавать автографы, поэтому, не реагируя ни на кого вокруг, влюбленные быстро проследовали из автомобиля в здание ресторана, скрывая лица от вспышек фотокамер.

Для будничного ужина Рианна облачилась в черное: она надела кожаные брюки свободной посадки, черное худи под кожаным бомбером оверсайз. Образ певица дополнила лаковыми сапогами и украшениями – золотыми серьгами, цепью и кольцом с внушительного размера бриллиантом. Волосы она решила накрутить плотными кудрями и оставить распущенными.

В комментариях под свежими снимками Рианны интернет-пользователи снова стали задаваться вопросом о ее возможной беременности. Все из-за мешковатых одежд, которым последние месяцы девушка отдает больше предпочтения. Впервые об этом заговорили в ноябре, когда Рианне присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот.

Напомним, слухи о романе между Рианной и A$AP Rocky поползли еще в начале декабря 2020-го, когда они были замечены на прогулке по Нью-Йорку, а перед этим их видели вместе на ужине в отеле Beatrice Inn. Чуть позже инсайдер People заявил, что артисты начали встречаться еще в ноябре, и они “действительно неразлучны”. В мае 2021-го, спустя месяц после того, как папарацци сняли влюбленных на выходе из ресторана Delilah в Лос-Анджелесе, в беседе с репортером рэпер назвал Рианну “любовью всей его жизни” и “его леди”.

В качестве пары влюбленные дебютировали на дорожке бала Института костюма Met Gala в середине сентября.



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