Софи Уэссекская встретила свой день рождения в пункте скорой помощи

Супруга принца Эдварда, графа Уэссекского, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа, графиня Софи вчера отметила свой день рождения. Ей исполнилось 57 лет. Королева поздравила графиню с днем рождения публично. В официальном аккаунте Букингемского дворца появилось сторис с поздравлением:

Поздравляем сегодня графиню Уэссекскую с днем рождения.

Пожелания счастливого дня рождения сопровождалось трогательным фото, на котором графиня запечатлена с щенком лабрадора. Графиня с детства любит собак, и одним из первых ее питомцев был щенок породы корги, которых так любит Елизавета II.

При этом сама именинница утро своего праздника провела, выполняя королевские обязанности. Софи Уэссекская посетила пункт скорой помощи Святого Иоанна в центре вакцинации в Суррее, который патронирует с 2004 года. Здесь она беседовала с волонтерами, которые делают прививки от COVID-19, а также с пациентами, пришедшими за вакциной, и поддержала их.

Для нас большая честь, что графиня Уэссекская решила провести свой день рождения в нашем центре. Это свидетельство выдающегося вклада наших волонтеров, – сказала заведующая пункта Энн Кейбл.

Когда работа была закончена, сотрудники пункта скорой помощи Святого Иоанна поздравили графиню с днем рождения, подарили букет, а также вручили подарок – булавку в знак благодарности за поддержку программы вакцинации. Отметим, что в прошлом году графиня прошла курсы по оказанию первой медицинской помощи и по уходу за больными, а после отработала несколько смен в центре вакцинации.

Урожденная Рис-Джонс, дочь бывшего продавца автомобилей и банковского менеджера Софи Хелен познакомилась с принцем Эдвардом в 1993 году на благотворительном вечере. Спустя шесть лет, 6 января 1999 года, Букингемский дворец объявил объявил об их помолвке, а 19 июня того же года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке состоялась их свадьба, после которой принц Эдвард получил титул графа Уэссекского, а Софи стала графиней Уэссекской.

У супругов сейчас двое детей, но их рождение сопровождалось разными инцидентами. В декабре 2001 года графиня была доставлена в госпиталь короля Эдуарда VII с подозрением на потенциально опасную для жизни внематочную беременность, но ее удалось спасти. Через два года у беременной на восьмом месяце графини случился разрыв плаценты, ее срочно госпитализировали. 8 ноября 2003-го в госпитале Фримли-Парк в ходе кесарева сечения раньше срока родилась их дочь, леди Луиза Виндзор. 17 декабря 2007 года в том же госпитале, вновь с помощью кесарева, Софи родила сына, которому при рождении было дано имя Джеймс Александр Филип Тео Маунтбеттен-Виндзор. Мальчик носит титул виконта Северна. По соглашению с королевой все дети графа и графини не будут называться принцами и принцессами и королевскими высочествами. Девочки, рожденные в этом браке, должны называться леди. Первый их сын носит титул учтивости виконта Северна, а все последующие сыновья (если таковые появятся) – приставку “Достопочтенный”.

Королева Елизавета II и Софи Уэссекская